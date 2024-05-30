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Оккупанты потеряли еще не одну единицу флота — подробности ночных взрывов в Крыму

30 мая 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Оккупанты потеряли еще не одну единицу флота — подробности ночных взрывов в Крыму
ГУР поразили катер россиян в Крыму Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катер российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму" , — говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/. 29 и Ми-8. Так они пытались повредить операции ГУР и обезвредить морские дроны.

Ночные взрывы в Крыму

Местные жители в Керчи сообщали, что над городом было слышно "около 10 взрывов". Представители оккупационных властей отмечали, что около 2:30 останавливали движение незаконно построенным Керченским мостом.

Также так называемый министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал в соцсети, что от обломков ракет повреждены два парома — автомобильный и железнодорожный. Он заявил, что жертв среди моряков вроде бы нет.

Катер "Тунец" — характеристики

Катер "Тунец" дизельный и имеет алюминиевый корпус. Его предназначение зависит от модификации. Катера могут использоваться как для разъездных работ, так и для патрульных поездок или отдыха на воде. Длина "Тунца" достигает 8,8 м, ширина — 2,5 м, пассажировместимость — до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.

Катер окупантов "Тунец"
Катер "Тунец". Фото: росСМИ

Другие события во временно оккупированном Крыму

Также мы сообщали, что партизаны в Крыму рассказали, что под удар попала военная часть № 28735, "являющаяся важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму". "АТЕШ" уточнили, что раньше это была украинская военная часть, которую после оккупации присвоили россияне.

Кроме того, неоднократно под "горячую руку" сил обороны попадает аэродром Бельбек под Севастополем. Как Украина атаковала россиян на аэродроме — в материале Новини.LIVE.

Добавим, что украинские бойцы наносят впечатление российскому флоту в Черном море. По мнению британских разведчиков, потопление корабля "Циклон" может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов опасно.

СБУ
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