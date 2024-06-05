Екологія під час війни: яких наслідків зазнала Одещина від бойових дій

Люди відпочивають на засміченому пляжі після диверсії на Каховській ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Ракети, дрони та міни не лише знищують українців, а й вкрай негативно позначаються на екології. Мільйони птахів змушені були поміняти свої маршрути та відмовитися від звичайних місць проживання, а кількість загиблих дельфінів не порахувати. Але все ж, чи зможе природа обновитися?

Журналісти Новини.LIVE у Всесвітній день охорони довкілля дізналися про наслідки війни для екосистеми Одеського регіону в еколога Сергія Степаненка.

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Екологія Одещини — як вплинула війна

Будь-які бойові дії негативно впливають на екологію. Одещина, на щастя, не стикнулася з руйнівною війною у глобальних масштабах, однак наслідки вже зараз відчуваються. Найбільшу загрозу для екосистеми сьогодні становлять удари по інфраструктурі. Адже і від збиття, і від влучання в атмосферу потрапляють тисячі небезпечних елементів, які впливають на природу.

"На екології Одещини війна позначається тільки негативно. І екологічні збитки від наслідків вибухів ракет і дронів досить значні. Якщо вони влучають у нафтозберігальні станції, то у повітря викидається дуже багато шкідливих речовин. Після чого засмічуються і повітря, і ґрунти", — розповідає еколог Сергій Степаненко.

Еколог Сергій Степаненко. Фото: Новини.LIVE

Крім того, великої шкоди, особливо в умовах міста, завдають удари по житлових будинках. Для багатьох ця шкода матеріальна, але мало хто замислюється про наслідки для екосистеми.

"Хочу сказати, що великої шкоди для атмосфери становлять викиди від влучання у будинки. Сполуки вуглецю та азбесту дуже негативно впливають на екологію, адже частинки з диму осідають на землю", — додає еколог.

Наслідки для тварин

Еколог зазначає, що наразі немає досліджень щодо того, як постраждали тварини на території Одещини, зокрема птахи. І під час війни їх ніхто не ризикне проводити. Але вже відомо, що перелітні пернаті змінили свій маршрут ближче до півдня, аби уникати небезпеки.

"Це встановлений факт, що маршрути перелету змінилися, і це відбивається на їхньому здоровʼї і навіть підвищує смертність. І нам дійсно знадобиться багато часу, аби ці птахи повернулися, — це точно не менше двох-трьох років після закінчення бойових дій", — каже професор.

Еколог про наслідки для фауни. Фото: Новини.LIVE

А от з морською фауною ситуація дещо інша. Вже зараз достеменно відомо, що від війни загинула понад тисяча дельфінів. Найбільше тварин постраждало саме у 2022 році, коли були інтенсивні бойові дії в акваторії Чорного моря та неподалік від острова Зміїний.

"На початковому етапі війни були страшні бойові дії у Чорному морі. І звісно, що це вплинуло на смертність дельфінів. Але зараз таких випадків немає, на щастя. А про повні наслідки ми точно дізнаємося лише через декілька років. Крім того, дельфіни мають змогу переміститися до інших частин моря. Що вони і роблять", — наголошує Сергій Степаненко.

Мертвий дельфін на узбережжі. Фото: Іван Русєв

Стан Чорного моря

Після підриву Каховської дамби Україна опинилася маже на межі економічної катастрофи, адже велика кількість прісної води та відходів життєдіяльності одразу потрапили до Чорного моря. Минулого року на території Одеси через цю загрозу курортний сезон був на межі. Наразі екологи зазначають, що ситуація дещо покращилася і вода за рік очистилася.

"Варто сказати, що після підриву Каховської ГЕС екологічні наслідки будуть довготривалими. І це беззаперечний факт. Ось просто уявіть: ми беремо шланг з потужним тиском, де накопичилося багато всього з промислових підприємств на березі Дніпра — і все це винесло в море. І хімікати, і наслідки життєдіяльності, і сміття", — каже еколог.

Сміття на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Але попри поверхневе очищення, залишається проблема з накопиченням сміття. За словами професора, великі викиди відходів потужною хвилею осіли на морському дні, а люди про це будуть дізнаватися протягом найближчих років.

"Звісно, все це нікуди не ділося — воно розповсюдилося та осіло на дні Одеської затоки. І кожен великий шторм буде підіймати все це на поверхню води та викидати на узбережжя", — зазначає Сергій Степаненко.

Варто зазначити, що наслідки, які ми можемо бачити зараз, — це поверхневі наслідки, адже усі дослідження сьогодні можуть проводитися лише з узбережжя. А що відбувається вглиб моря, достеменно невідомо, а бойові дії не дають змоги провести велике обстеження.

"Для того, щоб конкретно сказати про стан моря, потрібні натурні дослідження, а зараз вони неможливі. Ми не знаємо, що відбувається на відстані 200-300 метрів від узбережжя. Тому це тільки такі якісні роздуми, а кількісних показників поки що, на жаль, ми не можемо отримати", — додає професор.

Сергій Степаненко про стан Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Чи можна купатися у Чорному морі

Цього року в Одесі очікується повноцінний курортний сезон з урахуванням усіх безпекових норм. Але небезпека з Чорного моря все ж залишається дуже високою. Еколог наголошує, що купатися принаймні ще рік не бажано, адже море теплішає та створює сприятливе середовище для розмноження бактерій. Але це все досить індивідуально.

"Я б сказав так, що купатися можна на свій страх і ризик. І охочі знайдуться завжди, але я б не рекомендував цього робити. І не ведіть дітей купатися. Я розумію, наскільки це складно, але діти таки найважливіші для нашого населення, і їх потрібно захистити для майбутнього нашої країни", — розповідає Сергій Степаненко.

Люди відпочивають на узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Збитки екології — які вони

За понад два роки війни тисячі тонн небезпечних викидів потрапило до атмосфери лише на Одещині. Станом на березень цього року приблизні збитки екології становлять понад 41 мільярд доларів. Але Сергій Степаненко каже, що орієнтуватися на цю суму не варто, адже війна триває та ці цифри, на жаль, будуть збільшуватися.

"Останні дані на 18 травня, коли була дуже велика пожежа після удару дронами, вона завдала збитків шляхом викиду двоокису вуглецю на 144 тисячі гривень. Кожного дня продовжуються вибухи, пошкодження. І, звісно, ця сума набігає і набігає. На червень місяць це вже приблизно 50 мільярдів гривень. Це дуже прикро", — каже спеціаліст.

Еколог про збитки довкіллю. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що сума збитків підраховується лише від безпосередніх ворожих ударів. Але ще є і вторинні, як обміління річок, лиманів та забруднення родючих земель. Це теж має значні наслідки для екосистеми, і про них ми дізнаємося лише за 4-5 років.

Зруйнований будинок на проспекті Шевченка. Фото: Новини.LIVE

На жаль, війна триває і руйнування та збитки від неї тільки збільшуватимуться. Сьогодні екологи не можуть назвати чіткі терміни, скільки знадобиться часу для повного відновлення довкілля — все залежить безпосередньо від закінчення бойових дій. Але в тому, що природа так чи інакше обов'язково ще покаже свій характер, не варто сумніватися.