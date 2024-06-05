Экология во время войны: какие последствия понесла Одесщина от боевых действий

Люди отдыхают на засоренном пляже после диверсии на Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Ракеты, дроны и мины не только уничтожают украинцев, но и крайне негативно отражаются на экологии. Миллионы птиц вынуждены были поменять свои маршруты и отказаться от обычных мест обитания, а количество погибших дельфинов не сосчитать. Но все же сможет ли природа обновиться?

Журналисты Новини.LIVE во Всемирный день охраны окружающей среды узнали о последствиях войны для экосистемы Одесского региона у эколога Сергея Степаненко.

Читайте также:

Экология Одесчины — как повлияла война

Любые боевые действия оказывают негативное влияние на экологию. Одесчина, к счастью, не столкнулась с разрушительной войной в глобальных масштабах, однако последствия уже сейчас ощущаются. Наибольшую угрозу для экосистемы сегодня представляют удары по инфраструктуре. Ведь и от сбития, и от попадания в атмосферу попадают тысячи опасных элементов, влияющих на природу.

"На экологии Одесчины война сказывается только негативно. И экологический ущерб от последствий взрывов ракет и дронов достаточно значительный. Если они попадают в нефтесберегающие станции, то в воздух выбрасывается очень много вредных веществ. После чего засоряются и воздух, и почвы", — рассказывает эколог. Сергей Степаненко.

Эколог Сергей Степаненко. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, большой ущерб, особенно в условиях города, наносят удары по жилым домам. Для многих этот вред материальный, но немногие задумываются о последствиях для экосистемы.

"Хочу сказать, что большой вред для атмосферы составляют выбросы от попадания в дома. Соединения углерода и асбеста очень негативно влияют на экологию, ведь частицы из дыма оседают на землю", — добавляет эколог.

Последствия для животных

Эколог отмечает, что пока нет исследований о том, как пострадали животные на территории Одесчины, в том числе птицы. И во время войны их никто не рискнет проводить. Но уже известно, что перелетные пернатые изменили свой маршрут ближе к югу, чтобы избежать опасности.

"Это установленный факт, что маршруты перелета изменились и это отражается на их здоровье и даже повышает смертность. И нам действительно понадобится много времени, чтобы эти птицы вернулись, — это точно не менее двух-трех лет после окончания боевых действий", — говорит профессор.

Эколог о последствиях для фауны. Фото: Новини.LIVE

А вот с морской фауной ситуация несколько иная. Уже сейчас доподлинно известно, что от войны погибли более тысячи дельфинов. Больше всего животных пострадало именно в 2022 году, когда были интенсивные боевые действия в акватории Черного моря и неподалеку от острова Змеиный.

"На начальном этапе войны были страшные боевые действия в Черном море. И конечно, это повлияло на смертность дельфинов. Но сейчас таких случаев нет, к счастью. А о полных последствиях мы точно узнаем только через несколько лет. Кроме того, дельфины имеют возможность переместиться в другие части моря. Что они и делают", — отмечает Сергей Степаненко.

Мертвый дельфин на побережье. Фото: Иван Русев

Состояние Черного моря

После подрыва Каховской дамбы Украина оказалась почти на грани экономической катастрофы, ведь большое количество пресной воды и отходов жизнедеятельности сразу попали в Черное море. В прошлом году на территории Одессы из-за этой угрозы курортный сезон был на грани. Экологи отмечают, что ситуация несколько улучшилась и вода за год очистилась.

"Следует сказать, что после подрыва Каховской ГЭС экологические последствия будут длительными. И это несомненный факт. Вот просто представьте: мы берем шланг с мощным давлением, где накопилось много всего из промышленных предприятий на берегу Днепра — и все это вынесло в море. И химикаты, и последствия жизнедеятельности, и мусор", — говорит эколог.

Мусор на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря на поверхностную очистку, остается проблема с накоплением мусора. По словам профессора, большие выбросы отходов мощной волной осели на морском дне, а люди об этом узнают в ближайшие годы.

"Конечно, все это никуда не делось — оно распространилось и осело на дне Одесского залива. И каждый большой шторм будет поднимать все это на поверхность воды и выбрасывать на побережье", — отмечает Сергей Степаненко.

Следует отметить, что последствия, которые мы можем видеть сейчас, — это поверхностные последствия, ведь все исследования сегодня могут проводиться только с побережья. А что происходит вглубь моря, неизвестно, а боевые действия не позволяют провести большое обследование.

"Для того чтобы конкретно сказать о состоянии моря, нужны натурные исследования, а сейчас они невозможны. Мы не знаем, что происходит на расстоянии 200-300 метров от побережья. Поэтому это только такие качественные размышления, а количественных показателей пока, к сожалению, мы не можем получить", — добавляет профессор.

Сергей Степаненко о состоянии Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Можно ли купаться в Черном море

В этом году в Одессе ожидается полноценный курортный сезон с учетом всех норм безопасности. Но опасность от Черного моря все же остается очень высокой. Эколог отмечает, что купаться, по крайней мере, еще год нежелательно, ведь море теплеет и создает благоприятную среду для размножения бактерий. Но это все достаточно индивидуально.

"Я бы сказал так, что купаться можно на свой страх и риск. И желающие найдутся всегда, но я бы не рекомендовал этого делать. И не ведите детей купаться. Я понимаю, насколько это сложно, но дети — самое важное для нашего населения, и их нужно защитить для будущего нашей страны", — рассказывает Сергей Степаненко.

Люди отдыхают на берегу. Фото: Новини.LIVE

Ущерб экологии — какой он

За более чем два года войны тысячи тонн опасных выбросов попали в атмосферу только на Одесчине. По состоянию на март этого года приблизительный ущерб экологии составил более 41 миллиарда долларов. Но Сергей Степаненко говорит, что ориентироваться на эту сумму не стоит, ведь война продолжается, и эти цифры, к сожалению, будут увеличиваться.

"Последние данные за 18 мая, когда был очень большой пожар после удара дронами, он нанес ущерб путем выброса двуокиси углерода на 144 тысяч гривен. Каждый день продолжаются взрывы, повреждения. И, конечно, эта сумма набегает и набегает. На июнь это уже примерно 50 миллиардов гривен. Это очень досадно", — говорит специалист.

Эколог об ущербе окружающей среде. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что сумма ущерба подсчитывается только от непосредственных вражеских ударов. Но есть еще и вторичные, как обмеление рек, лиманов и загрязнение плодородных земель. Это тоже имеет значительные последствия для экосистемы, и о них мы узнаем только через 4-5 лет.

Разрушенный дом по проспекту Шевченко. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, война продолжается, и разрушения и ущерб от нее будут только увеличиваться. Сегодня экологи не могут назвать четкие сроки, сколько понадобится времени для полного восстановления окружающей среды — все зависит от окончания боевых действий. Но в том, что природа так или иначе обязательно покажет свой характер, не стоит сомневаться.