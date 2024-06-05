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Нічна атака на територію України — росіяни здійснили пуски з Криму

5 червня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Результати роботи ППО у ніч прот и 5 червня
Ударний дрон Shahed-136. Ілюстративне фото: armyinform
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У ніч проти 5 червня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 з району Курську та Криму. Загалом окупанти запустили 27 безпілотників, більшість яких були уражені силами ППО.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь"

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У результаті бойової роботи збито 22 БпЛА. Цієї ночі ворог здійснив пуски з  із районів Курську, що в РФ та мису Чауда — Крим.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", — зазначили у відомстві. 

Робота ППО у ніч проти 5 червня
Скільки збили цілей. Фото: ПС

Дронові атаки по Україні

Нагадаємо, що 2 червня вночі у більшості областей України повітряна тривога лунала понад шість годин. Ворог запустив хвилі ударних безпілотників на південні та центральні регіони. 

Також російська армія веде посилену розвідку на півдні України, після чого завдає ракетних ударів. Так, 2 червня ворог скерував балістичну ракету по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. 

Також російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині минулого тижня тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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