Атака дронами по півдню України — як минула ніч

На півдні сили ППО знищили 11 дронів цієї ночі. Ілюстративне фото: Сергій Михальчук

У ніч проти 29 травня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли їх відбити. Загалом ППО вдалось знищити більше десяти безпілотників.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь".

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Робота сил ППО

У відомстві зазначили, що усі безпілотники були знищені в межах Миколаївскьої області області — 11. Окрім цього, впродовж минулої доби силами ППО були уражені розвідувальні дрони "ZALA" та "Supercam".

Робота ППО цієї ночі. Фото: ПК "Південь"

"Крім того, напередодні вдень, ворог завдав по Одещині ракетного удару балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М")", — додали у відомстві.

Атаки на південь

Ми писали, що вчора вдень в Одесі пролунав гучний вибух — ворог завдав удару по інфраструкруі міста. Ракета була випущена з території тимсчасово окупованого Криму.



Ми раніше повідомляли, що Росія намагається розтягнути сили ЗСУ по всьому фронту, щоб відволікти стратегічні резерви українських бійців. Проте ситуація на південному напрямку залишається під контролем Сил оборони.

Додамо, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.