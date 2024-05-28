Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунав гучний вибух arrow

В Одесі пролунав гучний вибух

28 травня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунав гучний вибух
В Одесі пролунав вибух 28 травня. Ілюстративне фото: сркиншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог знову атакує місто. Гучний вибух в Одесі пролунав зараз, 28 травня. Нині в регіоні оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою використання балістики. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Вибух в Одесі 28 травня
Повідомлення про вибух у місті. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 28 травня

Жителі Одеси почули вибухи о 16:21 сьогодні, 28 травня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів.

Читайте також:

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Він наголосив, що дуже важливо дотримуватись правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Кіпер закликав перебуватии в укриттях 28 травня
Повідомлення олега Кіпера. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет з Криму у напрямку Одещини. 

Ракета на Одещину 28 травня
Повідомлення про ракету на Одещину. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеського та Миколаївського регіонів. Небезпека оголошена ще у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. Також червоним кольором на мапі позначені Луганщина й тимчасово окупований Крим. 

Повітряна тривога 28 травня
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що  у Чорному морі станом на 28 травня фіксується один корабель росіян, однак одиниці флоту окупантів тепер присутні і в акваторії Азовського моря. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Одеса
війна
російські війська
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ракета
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби