В Одесі пролунав гучний вибух
Ворог знову атакує місто. Гучний вибух в Одесі пролунав зараз, 28 травня. Нині в регіоні оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою використання балістики.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибух в Одесі 28 травня
Жителі Одеси почули вибухи о 16:21 сьогодні, 28 травня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Він наголосив, що дуже важливо дотримуватись правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.
Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет з Криму у напрямку Одещини.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеського та Миколаївського регіонів. Небезпека оголошена ще у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. Також червоним кольором на мапі позначені Луганщина й тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що у Чорному морі станом на 28 травня фіксується один корабель росіян, однак одиниці флоту окупантів тепер присутні і в акваторії Азовського моря. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.
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