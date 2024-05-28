В Одесі пролунав гучний вибух

В Одесі пролунав вибух 28 травня. Ілюстративне фото: сркиншот

Ворог знову атакує місто. Гучний вибух в Одесі пролунав зараз, 28 травня. Нині в регіоні оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою використання балістики.



Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух у місті. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 28 травня

Жителі Одеси почули вибухи о 16:21 сьогодні, 28 травня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Він наголосив, що дуже важливо дотримуватись правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Повідомлення олега Кіпера. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет з Криму у напрямку Одещини.

Повідомлення про ракету на Одещину. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеського та Миколаївського регіонів. Небезпека оголошена ще у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. Також червоним кольором на мапі позначені Луганщина й тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що у Чорному морі станом на 28 травня фіксується один корабель росіян, однак одиниці флоту окупантів тепер присутні і в акваторії Азовського моря. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.