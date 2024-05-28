Ворожі кораблі фіксуються на чергуванні у морях — яку загрозу становлять для Одещини
У Чорному морі станом на 28 травня фіксується один корабель росіян, однак одиниці флоту окупантів тепер присутні і в акваторії Азовського моря. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що росіяни можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- В Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;
- в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор. А ось у напрямку Чорного моря — 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
Більше про ситуацію у Чорному морі
Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.
Також ми писали, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.
Додамо, у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.
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