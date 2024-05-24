Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Безпека Чорного моря — Плетенчук про основний напрям навчань ВМС ЗС України arrow

Безпека Чорного моря — Плетенчук про основний напрям навчань ВМС ЗС України

24 травня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Безпека Чорного моря — Плетенчук про основний напрям навчань ВМС ЗС України
Навчання Сі Бриз. Фото: АрміяInform
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук
 

Читайте також:

Навчання ВМС

Військово-морські сили ЗС України проходитимуть міжнародні навчання Сі Бриз, які були найбільшими навчаннями загалом у Збройних силах України до початку повномасштабної війни. Цьогоріч основною метою тренувань є безпека акваторії Чорного моря.

"І цього року ми будемо проходити навчання з метою підвищення рівня сумісності з країнами-членами НАТО. Тут перебувають кораблі з нашими екіпажами. і основна тематика, звісно, залишається протимінна", — зазначив Дмитро Плетенчук. 

Військовий додав, що розмінування акваторії Чорного моря сприятиме безпечному судоплавству. А це, в свою чергу, підвищить  експортно-імпортні спроможності України, адже більшість транзитів здійснюється саме морським шляхом.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що сьогодні, 24 травня, у Чорному морі присутній корабель росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти не виводять на чергування акваторією. Однак загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

Так, потоплення малого ракетного корабля "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів — небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

Одеса
мінування
ВМС
військові навчання
Чорне море
Новини Одеси
експорт
безпека
розмінування
Америка
Дмитро Плетенчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця