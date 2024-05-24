Безпека Чорного моря — Плетенчук про основний напрям навчань ВМС ЗС України

Навчання Сі Бриз. Фото: АрміяInform

Незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.



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Військово-морські сили ЗС України проходитимуть міжнародні навчання Сі Бриз, які були найбільшими навчаннями загалом у Збройних силах України до початку повномасштабної війни. Цьогоріч основною метою тренувань є безпека акваторії Чорного моря.

"І цього року ми будемо проходити навчання з метою підвищення рівня сумісності з країнами-членами НАТО. Тут перебувають кораблі з нашими екіпажами. і основна тематика, звісно, залишається протимінна", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Військовий додав, що розмінування акваторії Чорного моря сприятиме безпечному судоплавству. А це, в свою чергу, підвищить експортно-імпортні спроможності України, адже більшість транзитів здійснюється саме морським шляхом.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що сьогодні, 24 травня, у Чорному морі присутній корабель росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти не виводять на чергування акваторією. Однак загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.



Так, потоплення малого ракетного корабля "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів — небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.