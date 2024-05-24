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Безопасность Черного моря — Плетенчук об основном направлении учений ВМС ВС Украины

24 мая 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Безопасность Черного моря — Плетенчук об основном направлении учений ВМС ВС Украины
Обучение Си Бриз. Фото: АрмияInform
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и будут направлены на безопасность в Черном море.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
 

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Военно-морские силы ВС Украины будут проходить международные учения Си Бриз, которые были крупнейшими учениями в целом в Вооруженных силах Украины до начала полномасштабной войны. В этом году основной целью тренировок является безопасность акватории Черного моря.

"И в этом году мы будем проходить обучение с целью повышения уровня совместимости со странами-членами НАТО. Здесь находятся корабли с нашими экипажами. и основная тематика, конечно, остается противоминной" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

Военный добавил, что разминирование акватории Черного моря будет способствовать безопасному судоходству. А это, в свою очередь, повысит экспортно-импортные возможности Украины, ведь большинство транзитов осуществляется именно морским путем.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 24 мая, в Черном море присутствует корабль россиян, однако снаряженные ракетоносители кафиры не выводят на дежурство акваторией. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" враг может даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

Так, потопление малого ракетного корабля "Циклон" может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов — опасно и стоит бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

Одесса
минирование
ВМС
военные учения
Черное море
Новости Одессы
экспорт
безопасность
разминирование
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Дмитрий Плетенчук

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