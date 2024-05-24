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У Чорному морі залишається корабель росіян — загроза обстрілів Одещини

24 травня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Чорному морі залишається корабель росіян — загроза обстрілів Одещини
Кораблі ворожого флоту чергують у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 24 травня, у Чорному морі присутній корабель росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти не вииводять на чергування акваторією. Однак загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі — 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — відсутні кораблі росіян;
  • у Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується 

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден; з них 1 прямувало до протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що втрати Чорноморського флоту РФ значні та можливості для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені. 

Також ми писали, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

Так, потоплення малого ракетного кораблю "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів — небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

 

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