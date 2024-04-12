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Стан російського флоту сьогодні — Плетенчук про можливість відновлення

12 квітня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Який стан російського флоту зараз - коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука
Знищенний корабель російського флоту "Цезар Куніков". Фото: Уніан
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Втрати ЧМФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких російський флот може поповнюватися, але з певними обмеженнями.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE повідомив Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
 

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За словами Дмитра Плетенчука, відновлювати кількісні показники флоту немає сенсу з декількох причин. Одна з них — це те, що порт у Новоросійську та логістичне оснащення не розраховані на велику кількість кораблів. Окрім цього, усі плавзасоби, які виготовляються зараз, були сплановані близько десяти років тому.

"Російське військове кораблебудування в принципі завжди йшло з виконанням до 50% від плану з відставанням у  десять років. Тому ті одиниці, які будуть поповнювати флот, вони заплановані дуже давно", — прокоментував

Військовий додав, що будувати корабель — дуже часозатратне завдання, адже він є найскладнішою системою озброєння у Збройних силах. Як правило, будівництво одного корабля може тривати близько року.

Які канали поповнення кораблів

Військовий відзначив, що Азово-Чорноморський басейн — це фактично закрита акваторія. Турецькі протоки також закриті згідно конвенції Монтре, тож Росії проблематично поповнювати кораблі військового флоту. Проте така можливість у них все одно є.

"Навіть ті кораблі, які виконували завдання в Середземному морі зі складу Чорноморського флоту, не пустили, і це логічно. Поповнювати вони можуть з Каспійської флотилії, з внутрішніх вод Балтики. Проте є обмеження — ВДК там не пройдуть, наприклад", — прокоментував Дмитро Плетенчук. 

Нагадаємо, що росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калібр" під час завдання ударів по території України.  Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
флот
Дмитро Плетенчук

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