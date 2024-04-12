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Состояние российского флота сегодня — Плетенчук о возможности восстановления

12 апреля 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Какое состояние российского флота сейчас – комментарий спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука
Уничтоженный корабль русского флота "Цезарь Куников". Фото: Униан
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Потери ЧМФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако сохраняется несколько каналов, по которым российский флот может пополняться, но с определенными ограничениями.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE сообщил Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам Дмитрия Плетенчука, восстанавливать количественные показатели флота нет смысла по нескольким причинам. Одна из них – это то, что порт в Новороссийске и логистическая оснастка не рассчитаны на большое количество кораблей. Кроме этого, все изготавливаемые сейчас плавсредства были спланированы около десяти лет назад.

"Российское военное кораблестроение в принципе всегда шло с выполнением до 50% от плана с отставанием в десять лет. Поэтому те единицы, которые будут пополнять флот, — они запланированы очень давно" , — прокомментировал

Военный добавил, что строить корабль — очень затратная задача, ведь он является самой сложной системой вооружения в Вооруженных Силах. Как правило, на строительство одного корабля может уйти около года.

Какие каналы пополнения кораблей

Военный отметил, что Азово-Черноморский бассейн – это фактически закрытая акватория. Турецкие проливы также закрыты согласно конвенции Монтре, поэтому России проблематично пополнять корабли военного флота. Однако такая возможность у них все равно есть.

"Даже те корабли, которые выполняли задачи в Средиземном море из состава Черноморского флота, не пустили, и это логично. Пополнять они могут из Каспийской флотилии, из внутренних вод Балтики. Однако есть ограничения — ВДК там не пройдут, например" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использоваться из-за логистических проблем.

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы
флот
Дмитрий Плетенчук

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