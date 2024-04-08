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Як Україна веде боротьбу з окупантами у Чорному морі — у ГУР трохи відкрили завісу

8 квітня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як Україна веде боротьбу з окупантами у Чорному морі — у ГУР трохи відкрили завісу
Затоплений крейсер "Москва". Фото: BILD
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грає на руку українським бійцям.

Про це розповіли в етері "Хоробрі серця" речник  ГУР МО України Андрій Юсов та речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Затоплення крейсера "Москва"

За словами Андрія Юсова, операція із затоплення крейсера "Москва" була складною та великою, вона потребувала взаємодії усіх підрозділів ЗСУ. Деякі деталі досі не можуть бути розголошеними.

"Це результат збору розвідданних та кропіткої компексної роботи всіх складових Сил Безпеки Оборони України. Це важлива операція, яка була початком великого українського контрнаступу та протидії російським загарбникам на українському морі", — зазначив військовий. 

Чому крейсер не відбив атаку України

Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, зазначив, що є велика ймовірність того, що росіяни недооцінили можливості української армії. 

"Ця "імперська "зверхність" зіграла з ними злий жарт. Було враження, що деякі пости взагалі не були задіяні, адже крейсер мав три ешелони ППО. Але ті, які могли вплинути, — мовчали. Ворог не розумів ступінь небезпеки", — прокоментував Дмитро Плетенчук. 

Знищення російського флоту

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну флот агресора зазнав великих втрат, зокрема в окупантів потонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила уже три судна.

Так, 11 березня українські військові завдали удару по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси.

Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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