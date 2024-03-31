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Російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму, — ВМС

31 березня 2024 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму, — ВМС
Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через успіхи українських військових на морі російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму. Наразі на півострові спостерігається тільки один ракетоносій, який ніколи не споряджався і не стріляв. 

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

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"Основною силою флоту у Криму вважався флот. Зараз він фактично, можна сказати, чи не в повному складі покинув Крим... Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет, фактично всі перебазовані, окрім одного, який досі не запустив жодної ракети, хоч і вважається носієм крилатих ракет. Це я про Циклон зараз", — зазначив Плетенчук.

За його словами, бойові одиниці РФ були перебазовані, а деякі кораблі залишені в Криму, однак найцінніші активи були виведені. 

"Російські військові залишили тих, кому нема місця в пункті базування в Новоросійську. Звісно, там залишається певний склад, але найцінніші активи всі виведені, якщо брати саме кораблі, — сказав речник.

Плетенчук також додав, що за той період, який минув з моменту знищення Україною ворожого патрульного корабля "Цезар Куніков", заходів росіян у море майже не відбувалося. Окупанти зараз намагаються розробити тактику протидії нашим Силам оборони. 

Знищення російського флоту

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну флот агресора зазнав великих втрат, зокрема в окупантів потонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила уже три судна. Так, 11 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси. Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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