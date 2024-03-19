У Росії закінчуються військові моряки, — ВМС ЗСУ

Російські військові моряки тримають прапори. Фото: УНІАН

Російський Чорноморський флот постійно знаходиться в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Військовий зазначив, що навчання та підготовка моряків є тривалим процесом, і брак військового персоналу є постійною проблемою. Він також додав, що кадровий голод в Росії пов’язаний зокрема і з успіхами ЗСУ у Чорному морі.

"Єдина проблема з моряками — те, що їх народжують не одразу в формі й зі знаннями морської справи, їх ще повчити треба. Якщо, наприклад, піхотинця звичайного за три місяці можна навчити багато чому, якщо не всьому, то з моряками цей процес складніший", — сказав представник ВМС ЗСУ.

Окрім цього Плетенчук підкреслив, що для України пріоритетним є знищення ворожих кораблів, і вже не важливо, чи є на них особовий склад.

"Знаєте, ганятись за купкою військових в далекому Криму набагато складніше, ніж ганятися за тією самою купкою моряків, коли вони вже на кораблі. Звісно, будь-які цілі для нас важливі, але є пріоритетні і якщо знищується корабель, то вже не важливо, чи є там особовий склад", — зазначив він.

Нагадаємо, ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

Також ми повідомляли, що станом на сьогодні, 19 березня, окупанти уже майже місяць продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування. Також на рейді не спостерігаються й десантні кораблі, але днями окупанти виводили мінні тральники біля узбережжя Криму.

Додамо, у Росії призначили тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача Військово-морського флоту. Заміна відбувається на тлі значних втрат в окупантів на морі.