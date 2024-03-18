У ВМС назвали пріоритетні цілі серед російських кораблів

Російський ракетоносій. Фото: РосЗМІ

ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

Пріоритетні цілі ЗСУ

За словами військового, хоча росіяни вже досить довгий період не використовують носії крилатих ракет, це не означає, що вони взагалі не мають ракетного озброєння. Він каже, що такі кораблі здатні працювати на досить велику відстань.

"Ці кораблі, завдяки своїм ракетним системам, представляють потенційну загрозу для українських узбережжя та морських об'єктів. Вони можуть стріляти навіть не виходячи з пунктів базування. Тому, звісно, це головна небезпека", — зазначив речник.

Небезпека від інших кораблів

Дмитро Плетенчук також повідомив, що інші кораблі Чорноморського флоту РФ загрози для України не представляють. Ба більше, в сьогоднішніх умовах ворог не може їх використовувати.

"Решту кораблів застосувати зараз для них дуже складно, якщо не сказати неможливо. Тому що підійти до нашого узбережжя вони не можуть завдяки роботі ракетних берегових артилерійських військ Військово-Морських Сил. Тому, фактично, це пріоритетні кораблі", — заявив військовий.

Ворог адаптується

Однак, за словами представника морських сил, ворог завжди шукає шляхи адаптації та розв'язання проблем, що виникають перед ним. У зв'язку з цим, Україні необхідно бути готовою до різноманітних сценаріїв та загроз, що можуть виникнути в акваторії Чорного моря.

"У них є, мабуть розуміння, чому вони не можуть впоратися з тими загрозами, які є, і звісно, намагатимуться розв'язувати ці проблеми, посилюватимуть захист своїх кораблів", — акцентував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 15 березня балістичними ракетами була атакована Одеса, внаслідок чого загинула 21 людина, а 17 березня — ворог завдав схожого удару по Миколаєву, поціливши в одне місце два рази. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.