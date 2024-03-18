Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог випробовує нову тактику, завдаючи ракетних ударів по Одесі та Миколаєву arrow

Ворог випробовує нову тактику, завдаючи ракетних ударів по Одесі та Миколаєву

18 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог випробовує нову тактику, завдаючи ракетних ударів по Одесі та Миколаєву
Масовий пуск ракет. Фото: СтратКом
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

15 березня балістичними ракетами була атакована Одеса, внаслідок чого загинула 21 людина, а 17 березня — ворог завдав схожого удару по Миколаєву, поціливши в одне місце два рази.  Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Читайте також:

Продовження терору

Наталя Гуменюк зазначила, що армія країни-терористки дотримується своєї тактики тиску на мирне населення та інфраструктуру півдня України. 

"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення і інфраструктуру південних регіонів. Вони просували цей наратив тиску на південь ще до виборчої гонитви. І зараз вони продовжують його просувати як намагання переконати, що південь чекає "руський мир". Насправді той "руський мир", який вони продемонстрували в Одесі, а потім в Миколаєві, дійсно несе руйнівну силу і демонструє терористичну сутність країни-агресорки", — сказала військова.

Схожість ударів по Одесі й Миколаєву

Під час ракетних обстрілів окупанти використовували схожу стратегію атак. Так, Росія випускала ракети в ідентичні місця, витримуючи невелику паузу між обстрілами. Таким чином, агресор намагався завдати якомога більшої шкоди серед працівників рятувальних служб та мирного населення. 

"Пауза між одним і другим ударом саме передбачає прибуття на місце події відповідних служб і їх негайне реагування. Саме тому під час візиту міністра в Одесу відбувалася нарада з приводу відпрацювання правильного алгоритму для збереження життів людей, в тому числі співробітників екстрених служб. Завдяки цьому вдалося уникнути подібної трагедії в Миколаєві безпосередньо. Пауза була всього декілька хвилин, дві ракети влучили. Очевидно, що ворог намагався поцілити в саме місто Миколаїв і один з його районів, промисловий", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Стратегія атак

Наслідки удару по Миколаєву — одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення, серед яких є двоє дітей. Окрім цього, ворог завдав значних пошкоджень інфраструктурі міста, в тому числі зруйнувавши газогін. 

"Така сама трагедія була і в Одесі, пошкодження газогону призвело до відповідних пожеж, і це дуже небезпечно, це треба враховувати", — зазначила військова.

Атаки балістикою по півдню України

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Ми також писали, що російські окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві у неділю, 17 березня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Одеса
війна
російські війська
пожежа
росіяни
Миколаїв
Миколаївська область
газопровід
Новини Одеси
ракети
жертви
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися