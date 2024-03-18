Ворог випробовує нову тактику, завдаючи ракетних ударів по Одесі та Миколаєву

Масовий пуск ракет. Фото: СтратКом

15 березня балістичними ракетами була атакована Одеса, внаслідок чого загинула 21 людина, а 17 березня — ворог завдав схожого удару по Миколаєву, поціливши в одне місце два рази. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Продовження терору

Наталя Гуменюк зазначила, що армія країни-терористки дотримується своєї тактики тиску на мирне населення та інфраструктуру півдня України.

"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення і інфраструктуру південних регіонів. Вони просували цей наратив тиску на південь ще до виборчої гонитви. І зараз вони продовжують його просувати як намагання переконати, що південь чекає "руський мир". Насправді той "руський мир", який вони продемонстрували в Одесі, а потім в Миколаєві, дійсно несе руйнівну силу і демонструє терористичну сутність країни-агресорки", — сказала військова.

Схожість ударів по Одесі й Миколаєву

Під час ракетних обстрілів окупанти використовували схожу стратегію атак. Так, Росія випускала ракети в ідентичні місця, витримуючи невелику паузу між обстрілами. Таким чином, агресор намагався завдати якомога більшої шкоди серед працівників рятувальних служб та мирного населення.

"Пауза між одним і другим ударом саме передбачає прибуття на місце події відповідних служб і їх негайне реагування. Саме тому під час візиту міністра в Одесу відбувалася нарада з приводу відпрацювання правильного алгоритму для збереження життів людей, в тому числі співробітників екстрених служб. Завдяки цьому вдалося уникнути подібної трагедії в Миколаєві безпосередньо. Пауза була всього декілька хвилин, дві ракети влучили. Очевидно, що ворог намагався поцілити в саме місто Миколаїв і один з його районів, промисловий", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Стратегія атак

Наслідки удару по Миколаєву — одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення, серед яких є двоє дітей. Окрім цього, ворог завдав значних пошкоджень інфраструктурі міста, в тому числі зруйнувавши газогін.

"Така сама трагедія була і в Одесі, пошкодження газогону призвело до відповідних пожеж, і це дуже небезпечно, це треба враховувати", — зазначила військова.

Атаки балістикою по півдню України

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Ми також писали, що російські окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві у неділю, 17 березня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.