Враг испытывает новую тактику, нанося ракетные удары по Одессе и Николаеву

Массовый запуск ракет. Фото: СтратКом

15 марта баллистическими ракетами была атакована Одесса, в результате чего погиб 21 человек, а 17 марта — враг нанес схожий удар по Николаеву, попав в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Продолжение террора

Наталья Гуменюк отметила, что армия страны-террористки придерживается своей тактики давления на мирное население и инфраструктуру юга Украины.

"Очевидно, что враг пытается найти очередную тактику или тактический прием для того, чтобы давить на население и инфраструктуру южных регионов. Они продвигали этот нарратив давления на юг еще до избирательной погони. И сейчас они продолжают его продвигать как попытки убедить, что юг ждет "русский мир". На самом деле тот "русский мир", который они продемонстрировали в Одессе, а затем в Николаеве, действительно несет разрушительную силу и демонстрирует террористическую сущность страны-агрессора", — сказала военная.

Сходство ударов по Одессе и Николаеву

Во время ракетных обстрелов оккупанты использовали схожую стратегию атак. Так, Россия выпускала ракеты в идентичные места, выдерживая небольшую паузу между обстрелами. Таким образом, агрессор пытался нанести как можно больший ущерб среди работников спасательных служб и мирного населения.

"Пауза между одним и вторым ударом как раз предполагает прибытие на место происшествия соответствующих служб и их реагирование немедленно. Именно поэтому во время визита министра в Одессу проходило совещание по поводу отработки правильного алгоритма для сохранения жизней людей, в том числе сотрудников экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать подобной трагедии в Николаеве напрямую. Пауза была всего несколько минут, две ракеты попали. Очевидно, что враг пытался попасть именно в город Николаев и один из его районов, промышленный" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Стратегия атак

Последствия удара по Николаеву один человек погиб, еще девять получили ранения, среди которых двое детей. Кроме этого, враг нанес значительные повреждения инфраструктуре города, в том числе разрушив газопровод.

"Такая же трагедия была и в Одессе, повреждение газопровода привело к пожарам соответствующих, и это очень опасно, это нужно учитывать", — отметила военная.

Атаки баллистикой по югу Украины

Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, которое направил в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Мы также писали, что российские оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве в воскресенье, 17 марта. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.