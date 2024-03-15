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Росія атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М" — наслідки влучання

15 березня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М" — наслідки влучання
Постраждала карета швидної допомоги. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Під час сьогоднішнього ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що ворог скерував на місто дві ракети типу "Іскандер-М" .

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
 

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Підступна тактика ворога

Ворог продовжує випробовувати систему української ППО. Неодноразово фіксувалися випадки, коли під час роботи екстрених служб відбувалися повторні удари. За словами Наталі Гуменюк, не слід виключати те, що ворог готувався до атаки балістикою протягом останнього тижня. 

"За останній тиждень було нанесено по Одещині було нанесено щонайменше чотири ракетних удари. враховуючи цей. з використанням тактичної авіації і пуском ракет різного типу. Останні ворог спрямовував в тому числі і в напрямку узбережжя для того, щоб розвідати та перевірити готовність систем протиповітрянної оборони. Не виключено, що готувався саме балістичний удар", — зазначила речниці.

Наслідки влучання

Відомо, що внаслідок удару є загиблі та поранені. окрім того, фіксуються чисельні пошкодження серед цивільної інфраструктури.

"Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків також зазнали пошкоджень. Станом на зараз відомо про 14 загиблих та 46 постраждалих. Серед них є представники медичної та рятувальної служб, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Потім стався повторний удар, внаслідок якого вони загинули", — сказала військова.
 

Росія атакувала Одещину балістичною ракетою "Іскандер-М" — наслідки удару - фото 1
Постраждала автівка внаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE
Росія атакувала Одещину балістичною ракетою "Іскандер-М" — наслідки удару - фото 2
Салон автівки. Фото: Новини.LIVE


Щодо інформації ЗМІ про те, що внаслідок удару загинули двоє одеських посадовців, речниця зазначила, що інформація потребує уточнення.

"Я думаю, що зарано зараз уточнювати такі дані. Наразі триває збір усієї необхідної інформація. Якщо ці дані підтвердяться, то відповідні відомства про це повідомлять", — сказала Наталя Гуменюк.

Атака по Одесі 15 березня

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 березня, в Одесі ворог скерував балістичні ракети в напрямок міста. Пізніше голова Одеської ОВА заявив про смерть рятувальника ДСНС та фельдшера, які надавали допомогу на місці "прильоту".

Додамо, що наслідки влучань показали у ДСНС. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.

Одеса
пожежа
ДСНС
Одеська область
Новини Одеси
ППО
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Наталія Гуменюк
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ракетний удар

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