Россия атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер-М" — последствия попадания
Во время сегодняшнего ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Пока известно, что враг направил на город две ракеты типа "Искандер-М".
Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Коварная тактика врага
Враг продолжает испытывать систему украинских ПВО. Неоднократно фиксировались случаи, когда при работе экстренных служб происходили повторные удары. По словам Натальи Гуменюк, не следует исключать, что враг готовился к атаке баллистикой в течение последней недели.
"За последнюю неделю были по Одесчине нанесены по меньшей мере четыре ракетных удара, учитывая этот, с использованием тактической авиации и пуском ракет разного типа. Последние враг направлял в том числе и на побережье, для того чтобы разведать и проверить готовность систем противовоздушной обороны. Не исключено, что готовился именно баллистический удар", — отметила спикер.
Последствия попадания
Известно, что в результате удара есть погибшие и раненые. Кроме того, фиксируются многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры.
"В результате ракетной атаки произошло разрушение трехэтажного здания в рекреационной зоне. По меньшей мере 10 частных домов также получили повреждения. По состоянию на данный момент известно о 14 погибших и 46 пострадавших. Среди них есть представители медицинской и спасательной служб, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь". Произошел повторный удар, в результате которого они погибли", — сказала военная.
Относительно информации СМИ о том, что в результате удара погибли два одесских чиновника, спикер отметила, что информация нуждается в уточнении.
"Я думаю, что рано сейчас уточнять такие данные. Сейчас идет сбор всей необходимой информации. Если эти данные подтвердятся, то соответствующие ведомства об этом сообщат", — сказала Наталья Гуменюк.
Атака по Одессе 15 марта
Напомним, что сегодня утром, 15 марта, враг направил баллистические ракеты на Одессу. Позже глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".
Добавим, что последствия попадания показали в ГСЧС. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.
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