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Россия атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер-М" — последствия попадания

15 марта 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер-М" — последствия попадания
Пострадавшая карета скорой помощи. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Во время сегодняшнего ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Пока известно, что враг направил на город две ракеты типа "Искандер-М".

Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
 

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Коварная тактика врага

Враг продолжает испытывать систему украинских ПВО. Неоднократно фиксировались случаи, когда при работе экстренных служб происходили повторные удары. По словам Натальи Гуменюк, не следует исключать, что враг готовился к атаке баллистикой в течение последней недели.

"За последнюю неделю были по Одесчине нанесены по меньшей мере четыре ракетных удара, учитывая этот, с использованием тактической авиации и пуском ракет разного типа. Последние враг направлял в том числе и на побережье, для того чтобы разведать и проверить готовность систем противовоздушной обороны. Не исключено, что готовился именно баллистический удар", — отметила спикер.

Последствия попадания

Известно, что в результате удара есть погибшие и раненые. Кроме того, фиксируются многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры.

"В результате ракетной атаки произошло разрушение трехэтажного здания в рекреационной зоне. По меньшей мере 10 частных домов также получили повреждения. По состоянию на данный момент известно о 14 погибших и 46 пострадавших. Среди них есть представители медицинской и спасательной служб, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь". Произошел повторный удар, в результате которого они погибли", — сказала военная.

Россия атаковала Одесщину баллистической ракетой "Искандер-М" - последствия удара - фото 1
Пострадал автомобиль в результате попадания. Фото: Новини.LIVE
Россия атаковала Одесщину баллистической ракетой "Искандер-М" - последствия удара - фото 2
Салон автомобиля. Фото: Новини.LIVE


Относительно информации СМИ о том, что в результате удара погибли два одесских чиновника, спикер отметила, что информация нуждается в уточнении.

"Я думаю, что рано сейчас уточнять такие данные. Сейчас идет сбор всей необходимой информации. Если эти данные подтвердятся, то соответствующие ведомства об этом сообщат", — сказала Наталья Гуменюк.

Атака по Одессе 15 марта

Напомним, что сегодня утром, 15 марта, враг направил баллистические ракеты на Одессу. Позже глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".

Добавим, что последствия попадания показали в ГСЧС. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Одесса
пожар
ГСЧС
Одесская область
Новости Одессы
ПВО
ракета
Наталия Гуменюк
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