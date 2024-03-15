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У ДСНС показали наслідки російської атаки по Одесі 15 березня

15 березня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У ДСНС показали наслідки російської атаки по Одесі 15 березня
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Унаслідок ракетного удару по місту пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє преслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Наслідки атаки

Росія спрямувала на Одесу балістичну ракету, внаслідок влучання виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару для усунення наслідків атаки. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник. Загалом наразі відомо про 20 постраждалих.

"Під час проведення робіт, рятувальник та співробітники інших оперативих служб потрапили під повторний обстріл. Наразі вісім рятувальників перебувають у лікарні, деякі з них — в тяжкому стані. На жаль, один зі співробітників ДСН загинув на місці. За попередньою інформацією, усього травмовано 20 людей", — зазначають у ДСНС. 

У ДСНС показали наслідки російської атаки по Одесі 15 березня - фото 1
Робота рятувальних служб на місці "прильоту". Фото: ДСНС Одещини
У ДСНС показали наслідки російської атаки по Одесі 15 березня - фото 2
Постраждалий чоловік від ракетного удару по Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Що пошкоджено

Ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальних автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів. 

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 березня, в Одесі та області була оголошена повітряна тривога.  Ворог скерував балістичні ракети в напрямок міста. 

Відомо, що один із вибухів пролунав близько дитячого закладу освіти. У міськраді повідомили, що діти, які там знаходились під час удару, не постраждали. 

Також ми писали, що голова Одеської ОВА заявив про смерть рятувальника ДСНС та фельдшера, які надавали допомогу на місці "прильоту".

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