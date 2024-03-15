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В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

15 березня 2024 11:02
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Повітряна тривога оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 15 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу ракетного удару. 

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 1

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Вибухи в Одесі 15 березня

В Одесі пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги 15 березня близько 11-ї години ранку. Подробиці наразі уточнюються.

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Харківській областях. Також на карті червоним кольором позначені Донецька та Луганська області і тимчасово окупований Крим. 

В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Ми повідомляли, що у Чорному морі продовжує вирувати негода, через що росіяни побоюються виводити кораблі на чергування. Станом на сьогодні, 15 березня, ворожі судна надалі залишаються присутніми лише в акваторії Середземного моря, проте загроза обстрілів лишається постійно.

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Повітряні Сили ЗСУ

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