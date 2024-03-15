В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 15 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности ракетного удара.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.



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Взрывы в Одессе 15 марта

В Одессе раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги 15 марта около 11 часов утра. Подробности пока уточняются.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Мы сообщали, что в Черном море продолжает бурлить непогода, из-за чего россияне опасаются выводить корабли на дежурство. На сегодня, 15 марта, вражеские суда в дальнейшем остаются присутствующими только в акватории Средиземного моря, однако угроза обстрелов остается постоянно.