В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 15 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности ракетного удара.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.
Взрывы в Одессе 15 марта
В Одессе раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги 15 марта около 11 часов утра. Подробности пока уточняются.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Мы сообщали, что в Черном море продолжает бурлить непогода, из-за чего россияне опасаются выводить корабли на дежурство. На сегодня, 15 марта, вражеские суда в дальнейшем остаются присутствующими только в акватории Средиземного моря, однако угроза обстрелов остается постоянно.
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