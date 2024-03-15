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В Одесі серія вибухів — окупанти запустили ракету у напрямку міста

15 березня 2024 11:29
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі серія вибухів — окупанти запустили ракету у напрямку міста
Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одесі зараз, 15 березня, прогриміли близько 11-ї години ранку. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.

Про це повідомляють соцмережі.

Вибухи в Одесі 15 березня

Під час повітряної атаки в Одесі пролунали гучні вибухи.

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В Одесі серія вибухів — окупанти запустили ракету у напрямку міста - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.
 

В Одесі серія вибухів — окупанти запустили ракету у напрямку міста - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 15 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу ракетного удару.  

Одеса
вибух
Одеська область
бомбосховище
Новини Одеси
повітряна тривога
укриття

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