В Одесі серія вибухів — окупанти запустили ракету у напрямку міста

Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Одесі зараз, 15 березня, прогриміли близько 11-ї години ранку. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.



Про це повідомляють соцмережі.

Вибухи в Одесі 15 березня

Під час повітряної атаки в Одесі пролунали гучні вибухи.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 15 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу ракетного удару.