В Одесі серія вибухів — окупанти запустили ракету у напрямку міста
15 березня 2024 11:29
Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Одесі зараз, 15 березня, прогриміли близько 11-ї години ранку. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Одесі 15 березня
Під час повітряної атаки в Одесі пролунали гучні вибухи.
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Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.
Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 15 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу ракетного удару.
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