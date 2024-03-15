В Одессе серия взрывов — оккупанты запустили ракету в направлении города

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Одессе сейчас, 15 марта, прогремели около 11 часов утра. Россия направила на регион баллистическое вооружение.



Об этом сообщают соцсети.

Взрывы в Одессе 15 марта

Во время воздушной атаки в Одессе раздались громкие взрывы.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Тем временем в Одесской области продолжается воздушная тревога. Угроза связана с применением баллистического вооружения.

Касрта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 15 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности ракетного удара.