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В ГСЧС показали последствия российской атаки по Одессе 15 марта

15 марта 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В ГСЧС показали последствия российской атаки по Одессе 15 марта
Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате ракетного удара по городу повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Последствия атаки

Россия направила в Одессу баллистическую ракету, в результате попадания возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара для устранения последствий атаки. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погибли спасатель и фельдшер. Всего известно о 20 пострадавших.

"Во время проведения работ спасатель и сотрудники других оперативных служб попали под повторный обстрел. В настоящее время восемь спасателей находятся в больнице, некоторые из них — в тяжелом состоянии. К сожалению, один из сотрудников ГСН погиб на месте. По предварительной информации, всего травмированы 20 человек", — отмечают в ГСЧС.

В ГСЧС показали последствия российской атаки по Одессе 15 марта - фото 1
Работа спасательных служб на месте "прилета". Фото: ГСЧС Одесчины
В ГСЧС показали последствия российской атаки по Одессе 15 марта - фото 2
Пострадавший мужчина от ракетного удара по Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Что повреждено

Ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Напомним, что сегодня утром, 15 марта, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Враг направил баллистические ракеты в направлении города.

Известно, что один из взрывов прогремел около детского учебного заведения. В горсовете сообщили, что находившиеся там во время удара дети не пострадали.

Также мы писали, что глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".

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