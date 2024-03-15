В ГСЧС показали последствия российской атаки по Одессе 15 марта
В результате ракетного удара по городу повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Последствия атаки
Россия направила в Одессу баллистическую ракету, в результате попадания возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара для устранения последствий атаки. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погибли спасатель и фельдшер. Всего известно о 20 пострадавших.
"Во время проведения работ спасатель и сотрудники других оперативных служб попали под повторный обстрел. В настоящее время восемь спасателей находятся в больнице, некоторые из них — в тяжелом состоянии. К сожалению, один из сотрудников ГСН погиб на месте. По предварительной информации, всего травмированы 20 человек", — отмечают в ГСЧС.
Что повреждено
Ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.
Напомним, что сегодня утром, 15 марта, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Враг направил баллистические ракеты в направлении города.
Известно, что один из взрывов прогремел около детского учебного заведения. В горсовете сообщили, что находившиеся там во время удара дети не пострадали.
Также мы писали, что глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".
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