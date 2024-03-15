В ГСЧС показали последствия российской атаки по Одессе 15 марта

Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате ракетного удара по городу повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Последствия атаки

Россия направила в Одессу баллистическую ракету, в результате попадания возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара для устранения последствий атаки. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погибли спасатель и фельдшер. Всего известно о 20 пострадавших.

"Во время проведения работ спасатель и сотрудники других оперативных служб попали под повторный обстрел. В настоящее время восемь спасателей находятся в больнице, некоторые из них — в тяжелом состоянии. К сожалению, один из сотрудников ГСН погиб на месте. По предварительной информации, всего травмированы 20 человек", — отмечают в ГСЧС.

Работа спасательных служб на месте "прилета". Фото: ГСЧС Одесчины

Пострадавший мужчина от ракетного удара по Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Что повреждено

Ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Напомним, что сегодня утром, 15 марта, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Враг направил баллистические ракеты в направлении города.

Известно, что один из взрывов прогремел около детского учебного заведения. В горсовете сообщили, что находившиеся там во время удара дети не пострадали.

Также мы писали, что глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".