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Кількість загиблих зросла — прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Одесі

15 березня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кількість загиблих зросла — прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Одесі
Рятувальні служби працюють на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі збільшилась кількість жертв ранкового ракетного удару. Наразі на місці працюють прокурори та фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян на обʼєкти цивільної інфраструктурии.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Що відомо про влучання

За інформацією відомства, біля 11 години ранку 15 березня, ворог здійснив масований ракетний удар по Одесі. Внаслідок ворожої атаки ракети влучили в житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У результаті зазнали пошкоджень 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальних автомобілі. 

Кількість постраждалих

За попередніми даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість загиблих може становити 14 людей, а кількість постраждалих — 46 людей.

Кількість загиблих зросла — прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Одесі - фото 2
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 березня, в Одесі ворог скерував балістичні ракети в напрямок міста. Пізніше голова Одеської ОВА заявив про смерть рятувальника ДСНС та фельдшера, які надавали допомогу на місці "прильоту".

Додамо, що наслідки влучань показали у ДСНС. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.

Одеса
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Офіс генерального прокурора
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