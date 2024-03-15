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Число погибших возросло — прокуратура начала расследование по факту ракетного удара по Одессе

15 марта 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Число погибших возросло — прокуратура начала расследование по факту ракетного удара по Одессе
Спасательные службы работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесщины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе увеличилось количество жертв утреннего ракетного удара. В настоящее время на месте работают прокуроры и фиксируют последствия очередного террористического акта россиян на объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Что известно о попадании

По информации ведомства, около 11 часов утра 15 марта, враг нанес массированный ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки ракеты попали в жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В результате получили повреждения 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

Количество пострадавших

По предварительным данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, число погибших может составлять 14 человек, а количество пострадавших — 46 человек.

Число погибших возросло — прокуратура начала расследование по факту ракетного удара по Одессе - фото 2
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром, 15 марта, в Одессе враг направил баллистические ракеты в направлении города. Позже глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".

Добавим, что последствия попадания показали в ГСЧС. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

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