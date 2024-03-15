Число погибших возросло — прокуратура начала расследование по факту ракетного удара по Одессе
В Одессе увеличилось количество жертв утреннего ракетного удара. В настоящее время на месте работают прокуроры и фиксируют последствия очередного террористического акта россиян на объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Что известно о попадании
По информации ведомства, около 11 часов утра 15 марта, враг нанес массированный ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки ракеты попали в жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В результате получили повреждения 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.
Количество пострадавших
По предварительным данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, число погибших может составлять 14 человек, а количество пострадавших — 46 человек.
Напомним, что сегодня утром, 15 марта, в Одессе враг направил баллистические ракеты в направлении города. Позже глава Одесской ОВА заявил о смерти спасателя ГСЧС и фельдшера, оказывавших помощь на месте "прилета".
Добавим, что последствия попадания показали в ГСЧС. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.
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