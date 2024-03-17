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Гуменюк оцінила загрозу пусків "Калібрів" з російських ракетоносіїв

17 березня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Гуменюк оцінила загрозу пусків "Калібрів" з російських ракетоносіїв
Пуск ракети з російського корабля. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Ракетоносії окупантів вже третій тиждень залишаються у Новоросійській бухті й не виходять у відкрите море. Проте загроза пусків "Калібрів" залишається на високому рівні.

Про це повідомила в етері національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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"Небезпека нікуди не поділася. Навіть при тому, що вони не виходять у відкрите море, вони здатні застосувати своє озброєння з акваторії самої бухти. Це небезпечно і для екіпажу, і для інфраструктури самого порту, але такі випадки вже фіксувалися", — сказала речниця. 

Активність російських ракетоносіїв

За інформацією Гуменюк, зараз на озброєнні РФ не менше дев'яти ракетоносіїв, і загальна кількість їхніх ракет може сягати понад 50 одиниць. Вона зазначає, що ЗСУ постійно проводять аналіз їхньої активності. 

"Ми разом з генеральним штабом оцінюємо рівень ракетної небезпеки з моря як високий і продовжуємо стежити за їхньою активністю. Наразі загальна активність флоту РФ у Чорному й Азовському морях на позначці нуль, тобто абсолютно пасивні, навіть не виходять на патрулювання", — повідомила військова.

Чому російські кораблі перестали виходити у Чорне море

Наталя Гуменюк також додала, що така пасивна поведінка ракетоносіїв може бути пов'язана як із загрозами, які окупанти відчули після останніх атак на свій флот, так і зі зміною керівництва ЧФ РФ.

Знищення російського флоту

Нагадаємо, що 11 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси. Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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