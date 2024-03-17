Російські кораблі залишаються у пунктах базування через стратегічну ініціативу України, – ВМС

Російський корабель на рейді. Фото: РосЗМІ

Російські бойові кораблі продовжують перебувати у пунктах базування. Через страх втратити ще одне судно, окупанти не ризикують виводити їх в акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.



За словами речника, стратегічна ініціатива України у Чорному морі ставить російських військових у складне положення. Наразі, вони вимушені шукати вихід майже з патової ситуації.



"Ініціатива на боці України означає, що ворог вимушений шукати зараз протидію для того, щоб вийти з цієї патової ситуації. Протягом досить невеликого часу в них сталась втрата трьох одиниць завдяки роботі Сил оборони. Тому зараз вони знаходяться в пошуку тактичних рішень, аби уникнути подальших втрат", — пояснив Плетенчук.

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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

Варто додати, що станом на сьогодні у Чорному та Азовському морях немає жодного ворожого судна. Натомість в Середземному морі росіяни тримають три кораблі. Серед них два ракетоносії з 12 ракетами "Калібр" на борту.



Нагадаємо, що 11 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси. Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков".