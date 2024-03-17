У Чорному морі немає жодного російського корабля — причини

Люди гуляють біля Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Росіяни більше не виводять свої військові кораблі на чергування у Чорне море через загрозу атак з боку ЗСУ. Станом на сьогодні, 17 березня, в акваторії не спостерігається жодного ракетоносія, проте вони зафіксовані в Середземному морі, тому загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 — ракетоносії з 12 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 8 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот.

Також ми писали, що росіяни й надалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.

Додамо, ворог цієї ночі знову тероризував південні регіони України. Так, сили протиповітряної оборони збили 14 "шахедів". Однак в Одеській області є влучання, внаслідок чого пошкоджено два законсервованих агропідприємства.