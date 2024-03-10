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Росія скоротила кількість своїх кораблів у Криму — у ВМС назвали причини

10 березня 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія скоротила кількість своїх кораблів у Криму — у ВМС назвали причини
Російські кораблі у морі. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У портах окупованого Криму знаходяться мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Серед одиниць, які можна вважати більш-менш суттєвими, це корабель "Циклон" — малий ракетний корабель, який використовують як прикриття для ППО. Це той корабель, який жодного разу ракети запустити не зміг", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Росія скоротила кількість своїх кораблів у Криму — у ВМС назвали причини - фото 1
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Куди поділись російські кораблі

За даними Плетенчука, російські військові змушені були передислокувати свої активи у Новоросійськ, Сочі та Туапсе. Там зокрема і базуються усі ракетоносії окупантів. 

Знищення російського флоту

Нагадаємо, знищення  судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.

Також ми повідомляли, що Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі. Наразі ініціатива повністю на боці ВМС ЗСУ.

Додамо, наразі вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Одеса
ВМС
Чорне море
Одеська область
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