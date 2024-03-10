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Россия сократила количество своих кораблей в Крыму — в ВМС назвали причины

10 марта 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия сократила количество своих кораблей в Крыму — в ВМС назвали причины
Российские корабли в море. Фото иллюстративное. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В портах оккупированного Крыма находятся минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Среди единиц, которые можно считать более или менее существенными, это корабль "Циклон" — малый ракетный корабль, который используют как прикрытие для ПВО. Это тот корабль, который ни разу ракеты запустить не смог", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Россия сократила количество своих кораблей в Крыму - в ВМС назвали причины - фото 1
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Куда девались русские корабли

По данным Плетенчука, российские военные вынуждены были передислоцировать свои активы в Новороссийск, Сочи и Туапсе. Там, в том числе и базируются все ракетоносители оккупантов.

Уничтожение российского флота

Напомним, уничтожение судна "Сергей Котов" негативно влияет на кафиров, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.

Также мы сообщали, что Украина устанавливает свои условия для ведения боевых действий в Черном море. Инициатива полностью на стороне ВМС ВСУ.

Добавим, пока вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Одесса
ВМС
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
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