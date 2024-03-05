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Україна знешкодила два з чотирьох патрульних кораблів РФ — Плетенчук розповів про успіхи ВМС

5 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Україна знешкодила два з чотирьох патрульних кораблів РФ — Плетенчук розповів про успіхи ВМС
Дмитро Плетенчук. Фото: Скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Знищення  судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Задача "Сергія Котова"

Дмитро Плетенчук зазначив, що патрульний корабель виконував завдання в Керченський протоці в територіальних водах України. Його задачею була охорона Кримського мосту з південної сторони. Варто відзначити, що мореплавство в тій зоні було заборонено ще минулого року. 

"Згідно міжнародного морського права, ЗСУ можуть виписувати прибережні попередження. Тим не менш, росіяни до них в черговий раз не дослухались" — додав речник. 

Стан ЧМФ РФ

За словами Дмитра Плетенчука, загалом у ЧМФ РФ було чотири одиниці патрульних кораблів проєкту 22160. Зараз на озброєнні у окупантів залишилося лише два таких судна.

"Нагадаю, що "Павел Державін" біля берегів Криму також отримав пошкодження внаслідок дистанційного мінування бійцями ВМС. Зараз перебуває в невідомому стані ремонту, але не в боєготовому", — повідомив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки МО України підтвердило знищення російського корабля "Сергій Котов" у Криму у ніч проти 5 березня. Спецоперація відбулась за допомогою морських дронів "Magura V5".

Також ми писали, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

росія
російські війська
Крим
ЗСУ
ВМС
Чорне море
корабель
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