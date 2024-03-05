Украина обезвредила два из четырех патрульных кораблей РФ — Плетенчук рассказал об успехах ВМС

Дмитрий Плетенчук. Фото: Скриншот

Уничтожение судна "Сергей Котов" негативно влияет на окупантов, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Задача "Сергея Котова"

Дмитрий Плетенчук отметил, что патрульный корабль выполнял задачи в Керченском проливе в территориальных водах Украины. Его задачей была охрана Крымского моста с южной стороны. Следует отметить, что мореходство в той зоне было запрещено еще в прошлом году.

"Согласно международному морскому праву, ВСУ могут выписывать прибрежные предупреждения. Тем не менее, россияне к ним в очередной раз не прислушались", — добавил спикер.

Состояние ЧМФ РФ

По словам Дмитрия Плетенчука, всего в ЧМФ РФ было четыре единицы патрульных кораблей проекта 22160. Сейчас на вооружении у оккупантов осталось всего два таких судна.

"Напомню, что "Павел Державин" у берегов Крыма также получил повреждение в результате дистанционного минирования бойцами ВМС. Сейчас находится в неизвестном состоянии ремонта, но не в боеготовом", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов" в Крыму в ночь на 5 марта. Спецоперация прошла с помощью морских дронов "Magura V5".

Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако русские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".