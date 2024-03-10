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Росія уже шосту добу не виводить кораблі у Чорне море — причини

10 березня 2024 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія уже шосту добу не виводить кораблі у Чорне море — причини
Чоловік фотографується біля Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Після знищення корабля "Сергій Котов" росіяни уже шість діб підряд не виводить свої кораблі на чергування у Чорне море. Станом на сьогодні, 10 березня, окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2  ракетоносії з 12 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі. Наразі ініціатива повністю на боці ВМС ЗСУ.

Також ми писали, що протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для Одеської області. Наразі регіон потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО.

Додамо, що знищення  судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.

Одеса
Чорне море
корабель
росіяни
Одеська область
Одеська ОДА
флот

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