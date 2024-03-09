Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина потребує укріплення підрозділів ППО, — Братчук arrow

Одещина потребує укріплення підрозділів ППО, — Братчук

9 березня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одещина потребує укріплення підрозділів ППО, — Братчук
Сергій Братчук. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для Одеської області. Наразі регіон потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО. 

Про це в етері "Київ 24" повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Ми бачимо, що ворог почав інтенсивніше застосовувати різноманітне вогневе ураження області, а саме бойові дрони, а також точкові ракетні обстріли", — зазначив військовий. 

Братчук додав, що зараз область досить сильно укріплена протиповітряною системою, але через зміну тактики ворога, систем ППО потрібно більше. Перш за все це мобільних вогневих груп. На його думку, Одеська область, яка має велике стратегічне значення, повинна мати й належно підготовлені та обладнані підрозділи для ефективного опрацювання всіх загроз з боку російських терористів. 

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 березня, з акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області ворог випустив ракету Х-31П. Вона впала поза межами населеного пункту.

Також ми писали, що росіяни випустили ракету у бік Одеського порту, у цей час там знаходився президент Володимир Зеленський та грецька делегація. Через влучання у припортову інфраструктуру загинуло п’ятеро людей, ще стільки ж отримали поранення. 

Додамо, що російська армія знову атакувала українські міста в ніч проти суботи, 9 березня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з 15 випущених Росією ударних безпілотників типу Shahed. Пуски здійснювалися з мису Чауда, що в Криму, та російського Приморсько-Ахтарська. 

Одеса
Одеська область
обстріли
Одеська ОДА
Новини Одеси
Сергій Братчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити