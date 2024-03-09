Одещина потребує укріплення підрозділів ППО, — Братчук

Сергій Братчук. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для Одеської області. Наразі регіон потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО.

Про це в етері "Київ 24" повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ми бачимо, що ворог почав інтенсивніше застосовувати різноманітне вогневе ураження області, а саме бойові дрони, а також точкові ракетні обстріли", — зазначив військовий.

Братчук додав, що зараз область досить сильно укріплена протиповітряною системою, але через зміну тактики ворога, систем ППО потрібно більше. Перш за все це мобільних вогневих груп. На його думку, Одеська область, яка має велике стратегічне значення, повинна мати й належно підготовлені та обладнані підрозділи для ефективного опрацювання всіх загроз з боку російських терористів.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 березня, з акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області ворог випустив ракету Х-31П. Вона впала поза межами населеного пункту.

Також ми писали, що росіяни випустили ракету у бік Одеського порту, у цей час там знаходився президент Володимир Зеленський та грецька делегація. Через влучання у припортову інфраструктуру загинуло п’ятеро людей, ще стільки ж отримали поранення.

Додамо, що російська армія знову атакувала українські міста в ніч проти суботи, 9 березня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з 15 випущених Росією ударних безпілотників типу Shahed. Пуски здійснювалися з мису Чауда, що в Криму, та російського Приморсько-Ахтарська.