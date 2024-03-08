Зеленський прокоментував ракетний удар по Одесі 6 березня

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Вибух від ракетного удару по Одесі пролунав в кількох сотень метрів від Президента України та міжнародних партнерів. Такий терористичний акт є проявом неповаги не тільки до іноземних представників, але й до мирних громадян інших держав.

Про це повідомив голова держави в інтервʼю Бруно Веспі.

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Володимир Зеленський в інтерв'ю Бруно Весті зазначив, що вибух під час ракетного удару по портовій інфраструктурі був в кількох сотнях метрів від нього та грецької делегації.

"Ми були з прем'єр міністром Греції в порту. Там в кількох сотень метрів, 300-400, був удар балістичної ракети. Сирена спрацювала, проте ракета прилетіла дуже швидко", — зазначив президент.

За його словами, удар був нанесений з території окупованого Криму, проте яка була ціль — Володимир Зеленський не знає.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку, це, якщо чесно, щось неймовірне — атакувати у той час, коли в Україні знаходиться прем'єр міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, а говорю про повагу до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії і від Путіна її просто немає", — сказав головнокомандувач.

Реакція Греції

Грецька делегація стала свідками обстрілу Одеси 6 березня, внаслідок якого загинуло 5 людей.

"Ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, тому це дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною", — зазначив прем'єр міністр Греції.

Коментарі міжнародних лідерів

Нагадаємо, що Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що обстріл Одеси, коли там був український президент Володимир Зеленський та його закордонні партнери, свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО. Росію нічого не зупиняє обстрілювати нашу державу щодня.

Також ми писали, що Жозеп Боррель засудив російську атаку на Одесу та наголосив. За його словами, атака на Одесу під час перебування у місті президента та партнерів з Греції свідчить про готовність Росії до ескалації конфлікту.