Жозеп Боррель прокоментував атаку росіян на Одесу 6 березня

Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Реакція міжнародних представників залишається одноголосою. Атака на Одесу під час перебування у місті президента та партнерів з Греції свідчить про готовність Росії до ескалації конфлікту.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Х Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Допис представника Євросоюзу. Фото: скриншот

Жозеп Боррель засудив російську атаку на Одесу та наголосив, що це може свідчити про готовність Росії до загострення воєнного конфлікту.

"Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли президент Зеленський і прем'єр-міністр Міцотакіс перебували у місті, щоб вшанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування Путіним будь-яких норм і його готовність до ескалації", — написав Жозеп Боррель.

Реакція США на атаку по Одесі

Метью Міллер, представник Державного департаменту США, підкреслив, що обстріл Одеси, який відбувся під час перебування там президента Володимира Зеленського та його міжнародних партнерів, є яскравим прикладом необхідності додаткового забезпечення протиповітряної оборони України. Він також наголосив на постійному обстрілі Росією українського території, що свідчить про необхідність негайних заходів для захисту України та її громадян.

"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони", — сказав Метью Міллер.

Обстріл Одеси 6 березня — що відомо

Нагадаємо, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Також ми писали, що на той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

Додамо, що керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що між атакою Росії на Одесу та візитом в місто Зеленського немає жодних зв'язків.