Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс побачив, як обстрілюють Одесу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс . Фото: Новини.LIVE

Грецька делегація стала сьогодні свідками обстрілу Одеси, внаслідок якого є загиблі. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

Про це під час пресбрифінгу повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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"Ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, тому це дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною", — зазначив прем'єр.

Кіріакос Міцотакіс зазначив, що в момент прильоту російської ракети перебували в Одеському порту разом із Президентом України Володимиром Зеленським. Грецька делегація змогла побачити збитки, які завдали росіяни інфраструктурі за два роки атак.



Нагадаємо, що під час пресбрифінгу сьогодні в Одесі представники Греції повідомили про готовність у відновленні культурної спадщини південних регіонів України. Зокрема, йдеться про Одеську область, історія якої тісно повʼязана з історією античності.



Також ми писали, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. За словами прем'єр-міністра Греції, морська країна-член НАТО допоможе Одещині у посиленні спроможності Чорноморського узбережжя.