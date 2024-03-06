Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс побачив, як обстрілюють Одесу arrow

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс побачив, як обстрілюють Одесу

6 березня 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс побачив, як обстрілюють Одесу
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс . Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Грецька делегація стала сьогодні свідками обстрілу Одеси, внаслідок якого є загиблі. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

Про це під час пресбрифінгу повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Читайте також:

"Ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, тому це дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною", — зазначив прем'єр.

Кіріакос Міцотакіс зазначив, що в момент прильоту російської ракети перебували в Одеському порту разом із Президентом України Володимиром Зеленським. Грецька делегація змогла побачити збитки, які завдали росіяни інфраструктурі за два роки атак.

Нагадаємо, що під час пресбрифінгу сьогодні в Одесі представники Греції повідомили про готовність у відновленні культурної спадщини південних регіонів України. Зокрема, йдеться про Одеську область, історія якої тісно повʼязана з історією античності. 

Також ми писали, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. За словами прем'єр-міністра Греції, морська країна-член НАТО допоможе Одещині у посиленні спроможності Чорноморського узбережжя. 

Володимир Зеленський
Одеса
НАТО
делегація
фінансова допомога
Греція
порт
Одеська область
Одеський порт
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд