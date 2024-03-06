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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис увидел, как обстреливают Одессу

6 марта 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис увидел, как обстреливают Одессу
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Греческая делегация стала сегодня свидетелями обстрелов Одессы. В результате которого есть погибшие. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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"Мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, поэтому это очень впечатляющий опыт. Мы понимаем, что эта война касается всех. Нет людей, которые находятся вне этой войны", — отметил премьер.

Кириакос Мицотакис отметил, что в момент прилета российской ракеты находились в Одесском порту вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Греческая делегация смогла увидеть ущерб, который нанесли россияне инфраструктуре за два года атак.

Напомним, что во время пресс-брифинга сегодня в Одессе представители Греции сообщили о готовности в восстановлении культурного наследия южных регионов Украины. В частности, речь идет об Одесской области, история которой тесно связана с историей античности.

Также мы писали, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. По словам премьер-министра Греции, морская страна-член НАТО поможет Одесчине в усилении возможности Черноморского побережья.

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