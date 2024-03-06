Греція допоможе у відновленні культурної спадщини Одеси

Премʼєр-міністр Греції та Президент України в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уряд Греції повідомив про готовність у відновленні культурної спадщини південних регіонів України. Зокрема, йдеться про Одеську область, історія якої тісно повʼязана з історією античності.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами президента, саме підтримка у відновленні зараз важлива, адже Україна збільшує можливості фізичної оборони.

"Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини в Одесі, яка має тісний звʼязок з грецькою спадщиною. Не можна дозволити путінській ненависті знищити все це — нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу", — повідомив президент.

Греція підтримує формулу миру

Також південна країна підтримала українську формулу миру, яка розроблена для завершення війни та збереження усіх памʼяток архітектури.

"Дуже цінуємо, що Греція підтримує роботу щодо формули миру. Важливо, що Греція проявила лідерство для справедливого завершення цієї війни та повного відновлення сили міжнародного права", — додав президент.

Нагадаємо, Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що сьогодні, 6 березня, під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський став свідком ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені.