Греция поможет в восстановлении культурного наследия Одессы

Премьер-министр Греции и президент Украины в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Правительство Греции сообщило о готовности в восстановлении культурного наследия южных регионов Украины. В частности, речь идет об Одесской области, история которой тесно связана с историей античности.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам президента, именно поддержка в восстановлении сейчас важна, поэтому Украина увеличивает возможности физической обороны.

"Я хочу поблагодарить сегодня Грецию за готовность принять участие в восстановлении нашего культурного наследия в Одессе, которое имеет тесную связь с греческим наследием. Нельзя позволить путинской ненависти уничтожить все это — нашу Одессу, нашу страну, нашу Европу", — сообщил президент.

Греция поддерживает формулу мира

Также южная страна поддержала украинскую формулу мира, разработанную для завершения войны и сохранения всех памятников архитектуры.

"Очень ценим, что Греция поддерживает работу по формуле мира. Важно, что Греция проявила лидерство для справедливого завершения этой войны и полного восстановления силы международного права", — добавил президент.

Напомним, Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что сегодня, 6 марта, во время рабочего визита в Одессу, Президент Украины Владимир Зеленский стал свидетелем вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, есть погибшие и раненые.