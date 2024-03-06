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Володимир Зеленський із грецьким прем'єр-міністром стали свідками обстрілу Одеси сьогодні вдень

6 березня 2024 17:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Володимир Зеленський із грецьким прем'єр-міністром стали свідками обстрілу Одеси сьогодні вдень
Пресбрифінг Президента України та прем'єр-міністра Греції в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 березня, під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський став свідком ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені. 

Про це голова держави заявив під час пресбрифінгу в Одесі.
 

Володимир Зеленський із грецьким прем'єр-міністром стали свідками обстрілу Одеси сьогодні вдень - фото 1
Допис Новини.LIVE Одеса. Фото: скриншот


"Ми сьогодні не тільки чули, а й бачили відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі немає усіх деталей. Військові працюють на місці та вивчають усі наслідки чергової терористичної атаки Росії. Однак ворога не зупинив навіть візит міжнародної делегації.

"Цим людям все одно. Або вони просто не контролюють дії своєї терористичної армії. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися", — додав верховний головнокомандувач. 

Крім того, президент наголосив, що Україні потрібно збільшувати кількість систем ППО, щоб зменшити наслідки від ворожих ударів. Наразі вже готовий план, як це відбуватиметься на півдні.

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