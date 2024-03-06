Владимир Зеленский с греческим премьер-министром стали свидетелями обстрела Одессы сегодня днем

Прессбрифинг Президента Украины и Премьер-министра Греции в Одессе. Фото: Новости.

Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита в Одессе, Президент Украины Владимир Зеленский стал свидетелем вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой погибшие и раненые.



Об этом глава государства заявил во время пресс-брифинга в Одессе.

Сообщение Новини.LIVE Одесса. Фото: скриншот



"Мы сегодня не только слышали, но и видели ответный удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить" , — сказал Зеленский.



Ракетный удар по Одессе Президент отметил, что пока нет всех деталей. Военные работают на месте и изучают все последствия очередной террористической атаки России. Однако неприятель не остановил даже визит международной делегации.



"Этим людям все равно. Или они просто не контролируют действия своей террористической армии. Это говорит о том, что нам нужно, прежде всего, защищаться", — добавил верховный главнокомандующий.



Кроме того, президент подчеркнул, что Украине нужно увеличивать количество систем ПВО, чтобы снизить последствия от вражеских ударов. Уже готов план, как это будет происходить на юге