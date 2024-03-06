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В Черном море становится безопаснее — Плетенчук рассказал об успехах ВМС Украины

6 марта 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Черном море становится безопаснее — Плетенчук рассказал об успехах ВМС Украины
Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. Россия перестала доминировать на воде, однако угроза в виде Черноморского флота все же остается постоянно.

Об этом сообщил в Медиацентре Украина Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Ситуация в Черном море

По словам Дмитрия Плетенчука, в прошлом году оккупанты свободно чувствовали себя в акватории Черного моря, однако ситуация изменилась в лучшую для Украины сторону.

"В первую очередь наша цель была разблокировать наше море, сделать так, чтобы враг не мог влиять на наше гражданское судоходство, которое настолько важно для Украины, для нашего экспорта, для соответствующего поступления в бюджет. И эта цель была достигнута", — отметил капитан.

Состояние ЧМФ РФ

По словам военного, сейчас поражена почти треть вражеского флота.

"27 единиц вместе с субмариной. Из них 14 — это заметные серьезные единицы разных классов, а именно БДК, ракетные катера, субмарина и патрульный корабль" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

По данным ВМС Украины, поврежденными на ремонте остаются 15 кораблей. Однако присутствие вражеского флота продолжает угрожать на воде.

Какая угроза

По словам капитана, вражеская корабельная группировка в Азово-Черноморском регионе достаточно серьезная.

"В РФ еще остается 10 ракетоносителей, среди которых 3 являются подлодками. Также на дежурстве 2 ракетных катера, несколько патрульных и сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно большая", — сообщил военный.

Напомним, что экспертам удалось установить корабль, с которого снималось видео попадания у "Сергея Котова". Этими данными они использовались для установления точного места удара по патрульному кораблю РФ.

Также мы писали, что сегодня, 6 марта, вражеские корабли в Черном море остаются в пунктах базирования. Кроме этого, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Средиземном море, в настоящее время общий залп составляет 8 ракет "Калибр".

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