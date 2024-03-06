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Кількість ракетоносіїв у Середземному морі зменшилась — яка загроза

6 березня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кількість ракетоносіїв у Середземному морі зменшилась — яка загроза
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 березня, ворожі кораблі у Чорному морі залишаються у пунктах базування. Окрім цього, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1 ракетоносій з 4 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 19  кораблів, з них 3 продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 16 кораблів, з яких 4 рухалися з Босфору.

Нагадаємо, що затоплення патрульного судна Росії "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.

Також ми писали, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

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