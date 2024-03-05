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Ворожі ракетоносії чергують в акваторії Середземного моря — яка ситуація у Чорному

5 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі ракетоносії чергують в акваторії Середземного моря — яка ситуація у Чорному
Російський військовий корабель. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 березня, ворог завів кораблі, що чергували Чорним морем, в пункти базування. Наразі в акваторії немає російських суден, проте ситуація може змінитись будь-якої миті. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скриншот допису ВМС в Telegram

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі відсутні кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносія. Загальний залп складає 12 ракет "Калібр".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 15 кораблів, 4 з них продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 7 кораблів, з яких 2 рухалися з Босфору.

Нагадаємо, що вночі проти 5 березня російські військові обʼєкти в тимчасово окупованій Феодосії були атаковані БпЛА. Внаслідок обстрілу затонув російський корабель "Сергій Котов". 

Також ми писали, що що Російська Федерація має проблеми зі збором крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього є нестача західних комплектуючих.

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