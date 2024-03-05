Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном
5 марта 2024 10:45
Российский военный корабль. Фото: росСМИ
Сегодня, 5 марта, враг завел дежурившие Черным морем корабли в пункты базирования. Сейчас в акватории нет российских судов, однако ситуация может измениться в любой момент.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
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- в Черном море отсутствуют корабли;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя. Общий залп составляет 12 ракет "Калибр".
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:
- Черным морем – 15 кораблей, 4 из них продолжили движение к проливу Босфор;
- Азовским морем — 7 кораблей, из которых 2 двигались из Босфора.
Напомним, что ночью на 5 марта российские военные объекты во временно оккупированной Феодосии были атакованы БпЛА. В результате обстрела затонул российский корабль "Сергей Котов".
Также мы писали, что у Российской Федерации проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих.
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