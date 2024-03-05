Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном

Российский военный корабль. Фото: росСМИ

Сегодня, 5 марта, враг завел дежурившие Черным морем корабли в пункты базирования. Сейчас в акватории нет российских судов, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

в Черном море отсутствуют корабли;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя. Общий залп составляет 12 ракет "Калибр".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

Черным морем – 15 кораблей, 4 из них продолжили движение к проливу Босфор;

Азовским морем — 7 кораблей, из которых 2 двигались из Босфора.

Напомним, что ночью на 5 марта российские военные объекты во временно оккупированной Феодосии были атакованы БпЛА. В результате обстрела затонул российский корабль "Сергей Котов".

Также мы писали, что у Российской Федерации проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих.