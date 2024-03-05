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Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном

5 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские ракетоносители дежурят в акватории Средиземного моря — какая ситуация в Черном
Российский военный корабль. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 марта, враг завел дежурившие Черным морем корабли в пункты базирования. Сейчас в акватории нет российских судов, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Скриншот сообщения ВМС в Telegram

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море отсутствуют корабли;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя. Общий залп составляет 12 ракет "Калибр".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

  • Черным морем – 15 кораблей, 4 из них продолжили движение к проливу Босфор;
  • Азовским морем — 7 кораблей, из которых 2 двигались из Босфора.

Напомним, что ночью на 5 марта российские военные объекты во временно оккупированной Феодосии были атакованы БпЛА. В результате обстрела затонул российский корабль "Сергей Котов".

Также мы писали, что у Российской Федерации проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих.

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