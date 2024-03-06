Количество ракетоносителей в Средиземном море уменьшилось — какая угроза
Сегодня, 6 марта, вражеские корабли в Черном море остаются в пунктах базирования. Кроме того, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Средиземном море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
- в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;
- в Средиземном море — 3 корабля, из которых 1 ракетоноситель с 4 "Калибрами".
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:
- Черным морем — 19 кораблей, из них 3 продолжили движение в пролив Босфор;
- Азовским морем — 16 кораблей, из которых 4 двигались из Босфора.
Напомним, что затопление патрульного судна России "Сергей Котов" негативно влияет на кафиров, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.
Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".
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